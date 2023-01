Ruba 20 scooter Honda a Firenze e li porta in Campania,arrestato

Da Castel Volturno (Caserta) a Firenze per rubare gli scooter e portarli con un furgone in Campania per rivenderli. Così un 46enne di Castel Volturno è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Firenze. L'uomo è indagato per il furto di 20 scooter Honda SH a Firenze in Oltrarno, Bagno a Ripoli e Scandicci, tra ottobre 2021 e marzo 2022. Grazie alle immagini delle telecamere gli investigatori sono riusciti a identificare l'autore che, secondo quanto ricostruito, insieme ad altre persone, allo stato ignote, che gli fornivano appoggio, sarebbe arrivato da Castel Volturno alla guida di un furgone nel capoluogo toscano per compiere i furti e poi rientrare in Campania. Le indagini hanno permesso di ricostruire sei episodi avvenuti a Firenze (il 12 ottobre 2021, il 14 febbraio, 22 febbraio e 2 marzo 2022), il 18 dicembre 2021 a Grassina e il 21 dicembre 2021 a Scandicci. In ogni occasione l'arrestato riusciva ad impossessarsi di tre o quattro scooter, sempre il modello Honda SH, individuati lungo le vie cittadine. Rompeva il bloccasterzo e li caricava rapidamente sul furgone. Il 46enne è stato arrestato nella sua abitazione a Castel Volturno dai carabinieri di Mondragone ed è in attesa dell'interrogatorio di garanzia.