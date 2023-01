Neve e ghiaccio non hanno segreti per Dacia Duster 4x4

Le strade ghiacciate e i climi invernali non hanno segreti per Dacia Duster. Protagonista della gamma Dacia da oltre dodici anni, il Suv alla portata di tutti conserva tutte le sue capacità outdoor anche durante i periodi di clima più rigido e ad ogni latitudine, rigorosamente al freddo, che si tratti delle Alpi Italiane o dell'Islanda, tra d'intense di ghiaccio e l'aurora boreale danzante.

Curve e tornanti ripidi, tipici dei paesaggi montuosi, non rappresentano un pensiero per Duster 4x4, con il quale è possibile spingersi anche sui terreni più impervi, muovendosi con agilità grazie alle dimensioni e al peso, anche su sentieri ricoperti da uno spesso strato di neve e ghiaccio. Fanno gioco la notevole altezza libera dal suolo e l'ottima aderenza al terreno.

Duster 4x4 è un alleato per affrontare i percorsi più difficili. Il 4x4 Monitor fornisce molteplici informazioni sul display centrale, come l'inclinazione laterale del veicolo in condizioni stradali di dislivello o l'angolo di beccheggio per valutare la ripidità di discese e salite. In situazioni o manovre difficili, si può fare affidamento anche sul sistema Multiview Camera che, grazie alla presenza di 4 telecamere, permette al conducente di visionare meglio l'ambiente circostante.

Nemmeno la partenza in salita preoccupa, grazie al dispositivo di assistenza alla partenza in salita che è in grado di aiutare il conducente, permettendo al veicolo di non retrocedere per due secondi quando si riparte dopo una sosta in pendenza.

Che sia un'avventura off-road tra i ghiacci del Nord Europa o un weekend sulla neve con la famiglia, Duster e la sua versione 4x4, offrono tutto l'essenziale di cui si ha bisogno e per divertirsi anche al di fuori delle solite rotte.