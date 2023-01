Benedizione moto a Trento, confermata piazza Fiera

La 25/a benedizione delle moto è confermata per il 16 aprile in piazza Fiera. Lo comunica il Comune di Trento in una nota. Quel giorno la piazza avrebbe dovuto essere occupata dal cantiere del Trento film festival, per l'allestimento degli spazi che ospiteranno la 71/a edizione.

Di fronte alle richieste degli organizzatori, l'ufficio Cultura, turismo ed eventi del Comune ha trovato una soluzione per permettere lo svolgimento della benedizione e assicurare il montaggio delle strutture della manifestazione dedicata al cinema di montagna.