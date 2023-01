Audi con Ducati sulle nevi di Madonna di Campiglio

Lo scorso fine settimana Audi e Madonna di Campiglio hanno accolto la presentazione dei team ufficiali Ducati MotoGP e Superbike 2023. La Casa di Ingolstadt e la location ai piedi delle Dolomiti di Brenta sono legate da una partnership che dura da dieci anni, basata sulla condivisione di valori come quelli di performance e sostenibilità.

Ducati arriva a Madonna di Campiglio per celebrare la stagione 2022, la migliore di sempre per le rosse di Borgo Panigale, e presentare, per la prima volta in contemporanea, le squadre ufficiali Ducati Lenovo Team (MotoGP) e Aruba.it Racing Ducati (WorldSbk).

In Piazza Sissi, con Fabrizio Longo, direttore Audi Italia, Sebastian Grams, managing director di Audi Sport, divisione sportiva del Brand, e Tullio Serafini, presidente di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, hanno partecipato all'evento Claudio Domenicali, Ceo di Ducati Motor Holding SpA, oltre ai campioni del mondo 2022 Francesco Bagnaia, MotoGp, e Alvaro Bautista, Superbike, affiancati dai rispettivi compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi.

Dopo i risultati 2022 di Ducati, brand premium parte di Audi AG, a Madonna di Campiglio si sono scaldati i motori in vista della stagione 2023. A Madonna di Campiglio, invece, la presenza Audi si traduce nella mappatura e fornitura di colonnine di ricarica elettrica oltre che nella possibilità, per gli appassionati del marchio, di cimentarsi nelle Audi Driving Experience su strada, neve e ghiaccio grazie a una flotta di 13 vetture composta dai modelli più recenti dei quattro anelli e dalle ultime novità full-electric Audi.