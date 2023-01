Argentina: intesa con Brasile per 'Guaranì' Iveco a esercito

Nell'ambito di una riunione bilaterale Argentina-Brasile tenutasi a Buenos Aires, il ministro della Difesa argentino Jorge Taiana e quello degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, hanno firmato ieri una lettera di intenti riguardante il negoziato con Iveco Defence per l'acquisizione da parte dell'esercito argentino, di 156 veicoli Guaraní 6x6. Via Twitter Taiana ha pubblicato due foto della firma della lettera d'intenti riguardante il negoziato del veicolo da combattimento blindato italiano, in presenza dei presidenti di Argentina e Brasile, Alberto Fernández e Luiz Inacio Lula da Silva. La produzione del Guaraní 6x6, sottolinea l'agenzia di stampa argentina Telam, "comprende parti fabbricate nella Repubblica argentina, più precisamente nello stabilimento Iveco nella provincia di Córdoba". Oltre all'acquisizione dei veicoli blindati, si precisa infine, "la lettera di intenti prevedeva il trasferimento di tecnologia, che mira ad aumentare progressivamente la produzione di parti in Argentina e garantire il supporto logistico e l'addestramento agli equipaggi e al personale tecnico dell'esercito argentino".