IAA Mobility torna a Monaco, apertura prossimo 5 settembre

IAA Mobility torna nel 2023 a Monaco di Baviera - dove aveva debuttato due anni fa - ospite dell'ente fieristico Messe München e della città tedesca per ciò che riguarda le numerose interazioni con l'ambiente urbano e i cittadini.

L'appuntamento, hanno comunicato ufficialmente gli organizzatori, è per il prossimo 5 settembre, con chiusura dell'evento il 10 settembre. "IAA Mobility 2023 si ripresenta come piattaforma - ha detto Hildegard Müller, presidente dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda) che organizza la IAA - per intensificare il dialogo con le parti interessate del mondo degli affari, dei media, della politica e della società.

Insieme, vogliamo stabilire una nuova leadership di pensiero intersettoriale per il futuro della mobilità nel 2023. Lo sottolineiamo col nostro nuovo motto: Sperimenta la mobilità connessa".

Suddiviso in sei settori che corrispondono anche a specifiche location, l'evento prevede IAA Open Space; IAA Blue Lane; IAA Summit; IAA Cycling & Micromobility; IAA Startups e IAA Conference.

"Messe München, in qualità di partner di IAA Mobility 2023, ospiterà ancora una volta l'evento a settembre e vuole rappresentare Monaco come una città dell'innovazione - hanno ribadito i ceo di Messe München, Reinhard Pfeiffer e Stefan Rummel - e r riteniamo che sia particolarmente importante in tempi così difficili che tutti gli attori del settore della mobilità possano essere visibili nella loro diversità. Questo per dimostrare la fattibilità futura dei programmi e cercare il dialogo con la società".

"Vogliamo ancorare saldamente questo formato cruciale nell'industria globale e tra tutti coloro che vogliono essere coinvolti nella mobilità. L'obiettivo - hanno detto Pfeiffer e Rummel - è mostrare cosa muoverà le persone domani, dalle auto ai micro-veicoli e alle biciclette fino alle soluzioni innovative per il trasporto pubblico. E sempre in primo piano: la sostenibilità e le tecnologie, che daranno forma alla vita mobile del futuro".

Al Summit, che si svolge nei padiglioni della Messe München, hanno aderito quest'anno i principali produttori automobilistici come Bmw, BYD, FAW Hongqi, Ford, Leapmotor, Mercedes-Benz e Volkswagen. A questi si uniranno anche aziende leader nelle forniture come Bosch, Brose Fahrzeugteile, Continental, Forvia, Hyundai Mobis, Magna, Mahle, Siemens, Webasto e ZF.

"In tutto il mondo sempre più persone e merci sono in movimento - ha commentato Markus Heyn, direttore esecutivo di Bosch e presidente del settore aziendale Mobility Solutions - e con una mobilità sempre più elettrica, stiamo rendendo il traffico stradale sempre più sostenibile".

"QUesto con l'ausilio di software e sistemi di assistenza avanzati ancora più sicuri. Essendo uno degli eventi di mobilità più importanti al mondo - ha sottolineato Heyn - IAA Mobility è la migliore piattaforma per presentare alle persone le nostre idee e soluzioni per la mobilità di domani. Ecco perché siamo lieti di essere a Monaco anche quest'anno".

Prevista anche la partecipazione di Amazon Web Services (AWS), Luminar e Qualcomm, Hamamatsu Photonics oltre che di istituzioni del settore della ricerca come la Fraunhofer-Gesellschaft o il Centro aerospaziale tedesco (DLR).