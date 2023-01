All'asta la Lancia Delta Integrale di Rowan Atkinson

La Lancia Delta Integrale è una leggenda nel mondo dei rally, una vettura che ha consentito alla casa italiana di raggiungere grandi traguardi. Nei vari sviluppi dell'auto, la variante Evo, meglio conosciuta come Deltona dagli appassionati, è quella che è entrata maggiormente nell'immaginario collettivo, per via della carrozzeria particolarmente bombata, interessata da cambiamenti anche a livello di gruppi ottici anteriori, cerchi in lega, e tappo del carburante. La Evo II del 1993, inoltre, era equipaggiata con un il catalizzatore.

Con appena 4.223 unità costruite, la vettura che fu utilizzata come base per vincere nei rally, creando un vero e proprio ciclo, è sempre più apprezzata dai collezionisti, in particolare nelle versioni speciali, che, naturalmente, sono le più esclusive. Se poi un esemplare di queste Lancia appartiene ad un personaggio del calibro di Rowan Atkinson, desta ulteriore interesse.

L'attore inglese, infatti, ha inserito anche una Delta Integrale EVO II nel suo parco auto. Si tratta di un modello proveniente dal Giappone, importato nel Regno Unito nel 2011, che si contraddistingue per il raro colore Lord Blue.

Arrivata con circa 87.000 km all'attivo, attualmente ne ha percorsi circa 90.000, e presenta degli interni in Alcantara praticamente immacolati. L'auto è stata acquistata da Rowan Atkinson nel mese di maggio 2021 e adesso è pronta per andare all'asta. Precisamente il 25 febbraio grazie alla Silverstone Auctions. Il prezzo stimato va dai 74.000 euro agli 85.000 euro.