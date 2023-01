Audi festeggia 29 anniversari nel 2023

Il 2023 rappresenta un anno colmo di anniversari in casa Audi, infatti sono ben 29 le ricorrenze storiche relative al brand dei quattro anelli.

Risale a 90 anni fa, la realizzazione dell'Audi Front, costruita nel 1933 e dotata di trazione anteriore che, all'epoca, costituiva un dettaglio tecnico innovativo.

La NSU, che 60 anni fa realizzò la Sport-Prinz Coupé, la prima auto di serie al mondo con motore rotativo, e 95 anni fa costruì la 7/34, sviluppata percorrendo ben 20.000 km senza intoppi nel tracciato del Nürburgring, compie 150 anni Le innovazioni targate NSU ancora oggi sono radicate nei geni di AUDI AG, al punto che non è una coincidenza il fatto che a Neckarsulm, dove c'era il sito produttivo NSU, attualmente ci sia la sede di Audi Sport GmbH.

Anche il reparto sportivo del brand tedesco festeggia, nel 2023, un anniversario importante, quello dei 40 anni, visto che nasce dalla quattro GmbH, fondata nel 1983. L'azienda, inizialmente specializzata nella commercializzazione di accessori d'alto livello, realizzò la prima vettura nel 1997, nello specifico l'Audi S6 plus. Successivamente, nel 2016, quattro GmbH è divenuta Audi Sport GmbH, per accogliere sotto un'unica egida la produzione dei modelli high performance e l'attività sportiva del Brand.

Difficile non ricordare che nell'ottobre del 1988, 35 anni fa, arrivò l'Audi V8, ammiraglia dotata in origine di un V8 3.6 da 250 CV, con il valore aggiunto della trazione integrale quattro. Nello stesso anno, con otto vittorie in 13 gare, l'Audi 200 quattro, forte di una potenza di 550 CV, conquistò i titoli costruttori e piloti del Campionato TransAm con ampio anticipo.

Cinque anni prima, precisamente al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, nasceva l'Audi quattro, la prima vettura europea 4WD, che rivoluzionò il mondo dei rally.

Infine, tra gli anniversari più rilevanti, Audi ricorda che sono trascorsi 25 anni dall'inizio della produzione della prima generazione della TT, un'auto divenuta iconica per via del suo design.

La sportiva dei quattro anelli, in realtà, era apparsa sotto forma di concept già tre anni prima; precisamente, la versione Coupé in occasione del Salone di Francoforte, e la variante Roadster durante il Motor Show di Tokyo.