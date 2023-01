Mercedes sostiene la sostenibilità con una vendita record

Mercedes-Benz guarda alla sostenibilità anche in modo alternativo, finanziando una borsa di studio globale, che fornirà formazione e borse di studio a migliaia di giovani di tutto il mondo per realizzare progetti relativi ai settori della salvaguardia ambientale e della decarbonizzazione. Un'iniziativa per la quale ha messo all'asta l'auto più preziosa al mondo, una SLR Uhlenhaut Coupé del 1955, per un prezzo record di 135 milioni di euro. Il brand della stella finanzierà il programma su base annuale tramite donazioni, e ne sarà anche il title sponsor. Il programma beVisioneers, sviluppato dalla DO School Fellowships, un'organizzazione tedesca senza scopo di lucro, verrà lanciato nel giugno 2023 ed i primi studenti a beneficiare delle borse di studio arriveranno dall'India, dal Sud Africa e da alcuni paesi europei. E' rivolto ad innovatori di età compresa tra i 16 e i 28 anni e, nei prossimi anni, crescerà fino a supportare 1.000 giovani l'anno.

Le candidature possono essere inviate mediante il sito www.bevisioneers.world. Renata Jungo Brüngger, Member of the Board of Management of Mercedes-Benz Group AG for Integrity and Legal Affairs, ha dichiarato: "Come azienda globale e marchio di lusso, la nostra responsabilità non si esaurisce ai cancelli della nostra fabbrica. La donazione dei proventi dell'asta della 300 SLR Uhlenhaut Coupé ci dà l'opportunità di sostenere qualcosa di ancora più prezioso: il cambiamento sostenibile".