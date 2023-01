Fiat Professional Ducato, Miglior base camper per 15ma volta

Quello del Ducato è un record praticamente imbattibile, visto che il veicolo commerciale Fiat Professional, nella versione cabinata predisposta per gli allestitori, viene premiato senza interruzione da 15 anni come 'Miglior base camper' dai lettori della rivista specializzata tedesca Promobil. Un prestigioso riconoscimento, questo, che è una conferma ulteriore della fiducia che i clienti accordano a Fiat Professional Ducato come base ideale del veicolo per il proprio tempo libero.

Una delle ragioni è di questa adattabilità alle trasformazioni deriva dal fatto che tutte le numerose varianti di Ducato che fungono da base per camper e autocaravan sono state progettate e sviluppate insieme ai maggiori produttori europei del settore.

Il settore dei veicoli ricreazionali è un business duraturo e strategico per Fiat Professional e soprattutto per il suo modello Ducato. Punto di forza del suo successo risiede nella strategia di progettare il veicolo, fin dalla fase di sviluppo, come una piattaforma per i componenti aggiuntivi.

Ducato ha sempre offerto modularità, guidabilità simile a quella di un'auto e versatilità, caratteristiche che ne hanno decretato i successi insieme alle continue innovazioni.

Inoltre ha sempre ottenuto grande successo perché è in grado di trasformarsi da veicolo da lavoro in un mezzo di lusso, potenzialmente il più premium dell'intera gamma Fiat -Professional - quando diventa camper. È razionale e professionale quando il suo uso è lavorativo, flessibile ed eclettico per il tempo libero.

Oggi la comunità dei camperisti Ducato è cresciuta fino a contare oltre 700mila membri che viaggiano in tutta Europa. Per permettere ai clienti di Fiat Professional Ducato di godersi le vacanze in tutta tranquillità, il marchio offre da anni un servizio di assistenza telefonica gratuita in 51 Paesi e 15 lingue, esclusivamente per i camperisti, pronto ad assisterli in caso di guasti ma anche per ogni altro tipo di informazione.

Dalla presentazione del primo modello nel 1981, Ducato è stato continuamente migliorato. Il versatile furgone si è trasformato in un modello di tendenza, oggi venduto in più di 80 Paesi nel mondo. Tutto questo fa di Fiat Professional Ducato - che viene prodotto nello stabilimento Stellantis di Atessa (CH) da oltre 40 anni - un modello davvero globale e un punto di riferimento nel suo segmento.