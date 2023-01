Carburanti: Ue, prezzi stabilizzati dopo aumento tasse

Si sono stabilizzati i prezzi dei carburanti alla pompa nei Ventisette Paesi Ue, dopo un inizio anno caratterizzato dall'aumento di accise, Iva o altre imposte indirette in diversi Stati. E' quando emerge dal bollettino settimanale della Commissione europea, pubblicato oggi e riferito al 16 gennaio. In Italia e nelle principali economie europee gli scostamenti rispetto al prezzo della settimana scorsa sono lievi. Fa eccezione la Germania, dove si iniziano a vedere gli effetti di diversi provvedimenti del governo, come la biocomponente del 5% per Euro 95 e del 7% per il gasolio, l'aumento dell'accisa per il GPL e l'introduzione di altre imposte indirette esplicite basate sulla CO2 per Euro 95, gasolio, GPL e gasolio da riscaldamento. Così, rispetto alla rilevazione della settimana scorsa il prezzo medio della benzina in Germania è salito da 1,71 a 1,80 euro al litro.