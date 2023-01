Aci Storico Festival, 3 nuovi appuntamenti nel 2023

Torna il format dell'Aci Storico Festival anche nel 2023, con gli appuntamenti nei circuiti di Monza, Pergusa ed Imola.

Grazie alla collocazione sul territorio degli autodromi indicati, tutti gli appassionati di auto d'epoca italiani potranno prendere parte agli eventi che inizieranno il 16 aprile nel tracciato brianzolo, che lo scorso anno ha visto la presenza di 650 vetture d'epoca nel track day e nelle parate in pista.

Il 21 maggio sarà la volta di Pergusa, dove, complice il terzo Aci Racing Weekend dell'anno, i partecipanti avranno l'occasione di vivere in prima persona le emozioni del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance e del Campionato Italiano Sport Prototipi, e potranno prendere parte alla sfilata dedicata alle vetture d'epoca dei soci.

L'ultimo appuntamento, fissato per il 26 e 27 agosto a Imola, arriva in concomitanza dell'Historic Minardi Day giunto alla sua settima edizione. Sarà l'occasione, per i soci del Club, di poter osservare da vicino le monoposto storiche di Formula 1, Formula 2, Formula 3, le Gran Turismo ed i Prototipi che hanno fatto la storia del motorsport, e di poter accedere al paddock ed ai box del circuito per incontrare piloti, tecnici ed ingegneri che hanno reso celebri le competizioni del passato e quelle attuali.