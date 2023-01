Sono rimasti sostanzialmente stabili nell'ultima settimana i prezzi dei carburanti. Stando ai dati raccolti dal ministero dell'Ambiente, la media nazionale della benzina in modalità self è stata pari tra il 9 e il 15 gennaio a 1,813 euro al litro (1,812 euro la settimana precedente), mentre quella del gasolio auto si è attestata a 1,863 euro, in lievissimo calo rispetto a 1,868 euro della prima settimana di gennaio.