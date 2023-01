Il gruppo Volkswagen prevede di incrementare le proprie vendite di auto in Cina tra il 4 e il 5% a quota 2,3 milioni di veicoli a fine anno. Lo ha detto all'agenzia Bloomberg il ressponsabile per l'arera Ralf Brandstaetter. Nel 2022 le vendite in Cina del gruppo di Wolfsburg erano scese del 3,6% a 2,2 milioni a causa delle rerstrizioni per il Covid che hanno causato la chiusura del 70% dei concessionari.