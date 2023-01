Ferrari: Lilou Wadoux prima pilota ufficiale Competizioni GT

La prima pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT si chiama Lilou Wadoux ed ha passaporto francese, infatti è nata ad Amiens, il 10 aprile 2001.

La sua carriera è iniziata con i kart, è proseguita nei monomarca Peugeot, ed attraverso l'Alpine Elf Europa Cup, prima di convergere, nel 2022, nel campionato mondiale endurance.

Nel WEC ha corso la scorsa stagione in classe LMP2 con il Richard Mille Racing Team, centrando quattro piazzamenti che le hanno consentito di entrare nella top ten.

Inoltre, sia nel 2021 che nel 2022, ha preso parte al rookie test del FIA WEC.

Ma la Wadoux è stata anche la prima donna a guidare una Hypercar.

Nel prossimo mondiale endurance sarà pilota ufficiale Ferrari Competizioni GT, e correrà con la 488 GTE del team Richard Mille AF Corse in classe LMGTE Am.

Lilou Wadoux, per l'occasione, ha dichiarato: "Sono estremamente felice e orgogliosa di entrare a far parte della famiglia Ferrari. Diventare un pilota ufficiale è un sogno che si avvera e che comporta grandi responsabilità. L'impegno messo nel lavoro però paga sempre e farò del mio meglio per ripagare chi ha creduto in me sin dagli inizi. Questa nomina rappresenta un importante passo nella mia giovane carriera, ma sono pronta per dare il massimo e rappresentare uno dei marchi più famosi al mondo".