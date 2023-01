Ferrari: all'asta l'unica LaFerrari in blu elettrico

Tra le Ferrari più affascinanti di sempre c'è sicuramente LaFerrari, prima hypercar dell'era ibrida della casa di Maranello costruita in serie, derivata dal prototipo FXX, e realizzata in appena 499 esemplari.



Ora, uno di questi, di colore blu elettrico, sta per essere battuto all'asta da RM Sotheby's, in Arizona.

L'auto in questione, inoltre, presenta un interno in pelle crema, per un abbinamento di colori introvabile su tutte le altre LaFerrari, ed è caratterizzato dai cerchi grigio magnesio con pinze dei freni verniciate di nero, oltre che dal tetto in nero lucido.

Al tempo, questa LaFerrari fu ordinata, tramite la Ferrari di Seattle, dal noto collezionista Greg Whitten, colui che nel 2018 portò all'asta un esemplare della rarissima 250 GTO del 1962, che venne battuta per 48,4 milioni di dollari.

C'è dunque grande attesa per la vendita della LaFerrari in blu elettrico, un'auto dalle prestazioni straordinarie, garantite dal motore V12 di 6.262 cc da 800 CV accoppiato ad un propulsore elettrico da 163 CV, per una potenza totale di 963 CV ed una coppia di 900 Nm.

Valori che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e di superare i 350 km/h.

Numeri con cui contrastò la concorrenza che rispondeva ai nomi di Porsche 918 Spider, e McLaren P1.