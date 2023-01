Benzina: rialzo in Italia, svizzeri non passano più confine

L'aumento del prezzo della benzina in Italia sta modificando le dinamiche al confine con la Svizzera: nella zona di Chiasso, ad esempio, il prezzo della benzina si aggira intorno a 1,75 euro al litro, per cui la differenza con i prezzi praticati nel Comasco è entro i dieci centesimi. Il gasolio elvetico, invece, è stabilmente oltre 1,90 euro per cui non è conveniente. Questo margine risicato non ha ancora portato gli italiani ad andare appositamente in Svizzera per il pieno, come storicamente è accaduto negli ultimi decenni e fino a pochi mesi fa.

Tuttavia l'aumento del prezzo dei carburanti in Italia ha avuto per il momento due conseguenze: i ticinesi non fanno più rifornimento in Italia, come invece è successo per tutto il periodo di abbattimento delle accise, e i frontalieri italiani che lavorano in Svizzera (soltanto a Como sono 25 mila) scelgono di rifornirsi direttamente oltreconfine. Questo duplice effetto ha provocato nelle ultime settimane un leggero rialzo delle vendite di benzina in Canton Ticino, dove negli ultimi mesi alcuni distributori avevano deciso di chiudere.