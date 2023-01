The Car of the Year 2023, assegnazione premio da Bruxelles

Dopo la lunga parentesi al Salone di Ginevra, la cerimonia di proclamazione del modello vincitore del premio automobilistico The Car of the Year 2023 avverrà oggi per la prima volta al Brussels International Motorshow.

Giunto quest'anno la sua 60ma edizione, l'evento incoronerà Auto dell'Anno una delle sette finaliste - Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X e Volkswagen ID.Buzz - in base ai voti attribuiti dai 59 membri della giuria composta da giornalisti automobilistici in rappresentanza di 23 Paesi (le giurie russe rimangono sospese).

La cerimonia di premiazione di The Car of the Year 2023 sarà trasmessa in streaming online, in diretta da Bruxelles, oggi venerdì 13 gennaio 2023 alle 12:00 (CET) attraverso il LINK accessibile senza registrazione da YouTube.