Lamborghini, il viaggio dalla Danimarca alla Svezia

Il viaggio in auto ha sempre il suo fascino, se poi il panorama è quello offerto dal percorso che va da Copenaghen a Malmo, per poi tornare nella stessa Copenaghen, dopo aver attraversato il ponte di Øresund, è ancora più appagante, soprattutto quando viene affrontato al volante di una Lamborghini.

Nello specifico, una carovana di 12 Lamborghini, composta Huracán STO, Huracán Tecnica, Urus S ed Urus Performante hanno compiuto il viaggio indicato. L’evento è stato un’occasione per presentare la Huracán Sterrato, e per realizzare l’incontro tra l’arte culinaria dello Chef Mattia Risaliti e Lamborghini nella suggestiva Torre del The Plant.

La masterclass di cucina ha creato l’occasione per esplorare come la qualità delle materie prime, la conoscenza delle loro caratteristiche, lo studio e, infine, la passione per il prodotto realizzato accomunino ogni manufatto, offrendo quindi un parallelismo creativo. Nel corso del viaggio, le Lamborghini hanno calamitato l’attenzione con la loro linea e le livree accese. Inoltre, sia i modelli a due, che a quattro ruote motrici, hanno superato senza difficoltà le superfici ghiacciate e la neve.