GranTurismo Folgore accompagna debutto Maserati nell'E-Prix

In perfetto stile del Tridente una potente coupé GranTurismo Folgore, prima Maserati elettrica della storia - che è stata 'vestita' con una livrea che omaggia le vittorie conquistate e tutti i piloti della Casa modenese saliti sul gradino più alto del podio - è schierata a fianco della velocissima monoposto Maserati Tipo Folgore all'Autódromo Hermanos Rodríguez in Messico dove nel week end si disputa il primo primo E-Prix dell'anno.

Un modo coerente con l'esclusività del marchio e con l'importanza dell'impegno di Maserati nella nona stagione del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E. Sopratutto con la strategia Folgore che, sotto questo nome evocativo, riunisce il programma di elettrificazione della gamma delle 'stradali' del Tridente - prime fra tutte Grecale e GranTurismo - e quello agonistico con la monoposto Tipo Folgore.

Maserati è il primo marchio italiano di automobili di lusso a schierarsi sulla griglia di partenza della stagione del Campionato di Formula E per un nuovo appuntamento all'insegna di sostenibilità, innovazione e performance. Lo fa in partnership con il team vicecampione del mondo in carica, MSG Racing, per portare in pista le monoposto Gen3 affidate ai piloti Edoardo Mortara e Maximilian Günther.

Il Dna vincente e la grinta sportiva di Maserati sono tipici della Casa modenese fin dalla sua prima vittoria nel 1926. Ora, la Formula E offre una piattaforma unica e competitiva per trasferire l'innovazione elettrica dalla pista alla strada, con il ritorno del Tridente alle competizioni.