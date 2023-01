Al Volvo Studio di Milano una stagione tra le arti

Il mondo delle arti gira attorno alle quattro ruote di Volvo. Le arti in questione sono quelle che saranno protagoniste della nuova stagione al Volvo Studio di Milano, sempre più luogo di intreccio culturale, oltre che punto di riferimento milanese per la casa automobilistica svedese. Il tema comune delle attività previste al Volvo Studio sarà quello dell’ambiente sicuro, come contesto ideale per la creatività.

Sul fronte della musica, da sempre protagonista dell’attività del Volvo Studio, quest’anno si comincerà all' insegna dell'Intelligenza artificiale e gli appuntamenti di 'EVolvo', frutto della collaborazione con Ponderosa Music Art. Il ciclo di tre appuntamenti serali porterà il pubblico a scoprire le nuove frontiere del suono, con Rodrigo D’Erasmo, Niklas Paschburg e Ricciarda Belgiojoso in 'dialogo' con Alex Braga e A-Mint, la prima intelligenza artificiale musicale. Sarà proprio la prima serata di EVolvo ad aprire, il prossimo 19 gennaio, la stagione 2023 del Volvo Studio.

Tra gli appuntamenti confermati, poi, c'è la seconda edizione del ciclo Un Mare di Suoni, fra marzo e aprile, alla scoperta delle musiche dal Mediterraneo. Il Volvo Studio Milano si conferma inoltre per il sesto anno consecutivo luogo di Piano City Milano, ospitando quattro concerti nell’ambito dell’ edizione 2023 di uno dei più grandi festival musicali del mondo per numero di spettacoli e affluenza di pubblico. Confermata anche la proposta dei concerti del ciclo Break in Jazz, con gli aperitivi accompagnati da musica live di qualità.

Protagonisti della rassegna saranno ancora una volta giovani jazzisti laureati in Alta Formazione Artistica e Musicale presso i Civici Corsi di Jazz di Milano, la prestigiosa scuola fondata e diretta dal maestro Enrico Intra. Il Volvo Studio Milano vedrà infine ospitare nel mese di ottobre la quinta edizione del progetto Jam the Future in preparazione degli appuntamenti del festival JazzMi 2023, altra conferma nel calendario musicale di quest’anno del Volvo Studio Milano. Dopo il successo dello scorso anno, anche per il 2023 il Volvo Studio Milano ospiterà alcuni degli eventi previsti nella programmazione de La Milanesiana.

L’appuntamento coinciderà con la presentazione globale, prevista nel mese di giugno proprio al Volvo Studio Milano, dell'inedita compatta full electric di Volvo. Il collegamento con La Milanesiana illustrerà una volta di più la relazione fra Volvo e le arti.