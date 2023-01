Auto Expo di New Delhi, torna dopo 3 anni assenza per Covid

Torna a New Delhi dopo tre anni di assenza Auto Expo, il maggiore evento di settore dell'India, organizzato dalla Society of Indian Automobile Manufacturers (Siam). L'edizione 2023 si svolgerà dal 13 al 18 gennaio 2023 mentre le giornate dell' 11 e 12 gennaio saranno riservate ai media e agli addetti ai lavori.

Contagiato dalla malattia dei Saloni che ne ha cancellati alcuni e messi in crisi altri, Auto Expo si aprirà con molte assenze come quelle di Mahindra & Mahindra, Skoda, Volkswagen e Nissan oltre ai brand del lusso come Mercedes-Benz, Bmw e Audi.

Originariamente prevista per il 2022 la fiera biennale era stata rinviata a quest'anno a causa del Covid. E saranno quasi tutti i player locali - aziende del calibro di Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Kia India, Toyota Kirloskar e MG Motor India - a guidare le case automobilistiche tradizionali allo spettacolo di Greater Noida per un totale di 5 lanci globali e 75 lanci nazionali e presentazioni di prodotti. "C'è un numero maggiore di partecipanti complessivi del settore rispetto alla precedente edizione del 2020 - ha affermato un funzionario della Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM - con circa 80 aziende interessate del settore che partecipano al Motor Show, tra cui 46 produttori di veicoli".

Altri produttori che partecipano alla fiera sono Ashok Leyland, Volvo Eicher Commercial Vehicles, JBM Auto, SML Isuzu, Cummins, Benelli, Keeway e Sun Mobility. Nel segmento dei veicoli elettrici puri, ci saranno Byd India, Vayve Mobility, Pravaig Dynamics, Greaves Cotton, Tork Motors, Wardwizard Innovations, Motovolt Mobility e LML .

Da segnare anche le proposte di costruttori - come TVS, Hero MotoCorp, Bajaj Auto, Honda Motorcycle, Yamaha e Suzuki nelle due ruote e come Maruti Suzuki e Toyota Kirloskar Motor nelle autovetture - che mostreranno prototipi funzionanti di veicoli alimentati con eco-carburanti flessibile tra cui miscele di etanolo che variano dal 20 all'85%.