Auto a 30 km/h a Milano, Salvini: La gente vorrebbe lavorare

"Ricordo al sindaco e al Pd che a Milano la gente vorrebbe anche lavorare". Così il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha commentato in un tweet il documento votato ieri dal Consiglio comunale di Milano, che prevede l'introduzione del limite di 30 chilometri orari per viaggiare in città a partire dal 2024.

"L'ennesima scelta demagogica che certamente produce riscontri mediatici immediati ma che nel medio e lungo periodo non garantirà alcun beneficio per la città e i cittadini.

Proprio come avvenuto per Area B e C e per la politica della sosta. I dati più recenti ci dicono infatti che a Milano e nell'area metropolitana la qualità dell'aria non migliora, anzi l'esatto contrario". Così il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, ha commentato l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Milano di un ordine del giorno che chiede l'introduzione del limite di velocità di 30 chilometri orari in tutta la città a partire dal gennaio del 2024. "Se introdurre i limiti davanti alle scuole e in alcune vie di quartiere è sensato, estenderli a tutta la città è una follia.

Mi auguro che l'approvazione di questo ordine del giorno rimanga solo una boutade ideologica e che alla fine prevalga il buon senso - ha concluso -. Un provvedimento del genere non diminuirà la circolazione dei veicoli e l'inquinamento ma complicherà e rallenterà la vita della città".