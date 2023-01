GM vuole correre in F1 con il team Andretti Cadillac

Andretti Global e General Motors, due delle più alte rappresentanze americane nei settori dell'automotive e del motorsport, hanno reso pubblica la loro volontà di prendere parte al Campionato del Mondo di Formula Uno.

Nello specifico, GM sarebbe rappresentata dal marchio Cadillac, mentre la sede del team Andretti Cadillac farebbe base negli Stati Uniti, e sarebbe affiancata da una struttura di supporto nel Regno Unito.

La F1 ha visto una crescita costante a livello globale e, più recentemente, negli Stati Uniti, attraverso le gare del 2023 di Austin, Miami e Las Vegas. Tutto ciò ha spinto la cordata composta da Andretti e Cadillac a manifestare alla Fia l'intenzione di competere. Inoltre, se l'operazione andasse a buon fine, l'intento sarebbe quello di schierare, da subito, almeno un pilota americano.

Michael Andretti, Presidente e Ceo Andretti Global, ha dichiarato : "Sento che siamo adatti per essere una nuova squadra per la Formula 1, sono orgoglioso di avere GM e Cadillac al nostro fianco mentre perseguiamo questo obiettivo".

Mark Reuss, Presidente, General Motors ha aggiunto: "General Motors è onorata di collaborare con Andretti Global in questo momento storico delle corse".