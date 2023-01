Comune Trento, autovelox all'uscita galleria di Martignano

Da lunedì 16 gennaio 2023 sarà attivo un autovelox all'uscita della galleria di Martignano, in direzione Trento. La scelta del luogo dove installare il dispositivo di rilevazione della velocità - informa il Comune di Trento - è stata presa dopo un'analisi del traffico e degli incidenti in quell'area, in accordo con i tecnici della Provincia e con il parere favorevole del Commissariato del Governo.

Il dispositivo, simile a quello posizionato in via Alto Adige, è in grado di rilevare il passaggio dei veicoli che superano il limite imposto di 90 chilometri orari o di veicoli con particolari limitazioni di velocità (autocarri o mezzi con rimorchi). È stata collocata apposita segnaletica all'inizio della galleria, sia sulla parte superiore (con due lampeggianti), sia sul lato sinistro e destro.