Aste auto, 797.000 euro per 7 Lotus Elan appartenute a Vip

Con un'offerta di sette Lotus Elan appartenute a Vip del mondo dei motori e del cinema, l'asta organizzata da Silvertone Auction per il prossimo 22 giugno offrirà ai collezionisti estimatori del marchio inglese l'opportunità di mettere le mani su veicoli dalla storia unica.



Del lotto, valutato complessivamente 700.000 sterline, al cambio circa 797.000 euro, e ribattezzato The Magnificent Seven, fanno parte la S2 del 1966 appartenuta all'attore Peter Sellers, la S3 Drophead Coupé, sempre del 1966, apparsa nell'episodio numero 51 della serie Avengers, guidata da Emma Peeel, e la S4 FHC del 1969 dell'asso del volante Jochen Rindt, tutte quotate tra le 80.000 e le 120.000 sterline.

La collezione che sarà messa all'incanto veicolo per veicolo, è nata dalla passione di Deryck Norville, ex ingegnere Cosworth, per la piccola scoperta del Norfolk. Ne fanno parte anche la Lotus Elan S4 Coupé del 1968 appartenuta a Keith Duckworth, cofondatore della Coswoth, la Lotus Elan SE del 1968 di Rob Walker, patron dell'omonima scuderia, la Lotus Elan Sprint Drophead Coupé del 1971 posseduta dall'inventore e designer sudafricano Ron Hickman e l'ultima Lotus Elan Sprint del 1975 targata in Inghilterra.