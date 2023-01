All'asta l'auto di Batman con motore Boeing

La replica della Batmobile verrà venduta nel corso di un'asta Barrett-Jackson a Scottsdale, in Arizona, dal 21 al 29 gennaio.

Realizzata sul concetto dell'auto protagonista nei film Batman del 1989, e Batman Returns del 1993, è spinta un motore turboalbero Boeing, di solito istallato sugli elicotteri, che eroga 370 CV attraverso le ruote posteriori. Mentre la trasmissione è semiautomatica a 4 rapporti.

Le prestazioni sono da supercar vera, con una velocità massima di 298 km/h ed uno scatto da 0 a 97 km/h in 3,9 secondi.

Lunga più di 6 metri e pesante circa 1.270 kg, presenta il telaio in acciaio e la carrozzeria in fibra di vetro.

Per non danneggiare un corpo vettura così particolare, sfrutta il comando che consente di alzare le sospensioni per affrontare eventuali dossi, alla stregua di una Lamborghini.

Inoltre, come la vettura dell'uomo pipistrello, anche questa presenta un lanciafiamme posteriore, e delle mitragliatrici, che riproducono essenzialmente un effetto sonoro.