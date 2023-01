Dakar: 8/a tappa a Loeb, Sainz è primo ma viene penalizzato

Carlos Sainz su Audi ibrida ha comandato dall'inizio alla fine l'8/a tappa della Dakar 2023 di 822 km tra Al-Duwadimi e Riyad. Ma una volta giunto al traguardo, al pilota spagnolo, che in classifica generale ha accumulato un ritardo di 29 ore dovuto tra l'altro ad un incidente durante la 6/a tappa, è stata inflitta una penalità di 5 minuti per non aver rispettato un limite di velocità imposto a un controllo orario. Sainz è così scivolato dal primo al terzo posto. La vittoria di tappa è andata quindi a Sebastien Loeb (Prodrive) che ha chiuso con un vantaggio di 2 min e 11 sec sul leader della classifica generale provvisoria Nasser Al-Attiyah (Toyota) e con 3 min e 31 sec appunto sull'Audi ibrida di Sainz.

Con questo secondo posto Al-Attiyah ha incrementato il suo vantaggio in classifica generale provvisoria. Il qatariota è infatti avanti di 1 ora e 3 minuti sul compagno di squadra il sudafricano Henk Lategan, e di 1 ora e 20 minuti sul brasiliano Lucas Moraes anche lui su Toyota.



Nelle moto l'8/a tappa è andata al pilota del Bostwana Ross Branch (Hero) che ha vinto con un distacco di 1 min e 33 sec davanti all'americano Mason Klein (KTM) e all'australiano Daniel Sanders (GasGas) giunto al traguardo con un ritardo di 3 minuti e 15 secondi.

L'americano Skyler Howes (Husqvarna) conserva il primo posto provvisorio in classifica generale davanti all'argentino Kevin Benavides (KTM) e al californiano Mason Klein, entrambi a 1 min e 13 sec.

Domani per la carovana della Dakar ci sarà un giorno di riposo e i piloti torneranno in gara il 10 gennaio.