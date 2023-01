Salvini, rivediamo codice strada perché ci sono troppo morti

"Sono usciti ieri i dati della stradale sugli incidenti: ci sono ancora alcune migliaia di morti di troppo sulle strade, autostrade e soprattutto sulle extraurbane italiane": il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è partito da questi dati per parlare del bisogno di adeguare il codice della strada, durante la visita al cantiere della variante alla strada provinciale 234 a Casalpusterlengo nel Lodigiano.

"Qua siamo riguardando anche il codice della strada che data 1992. E' fondamentale avere infrastrutture moderne, efficienti, poi - ha aggiunto - l'errore umano, la sensibilità umana, la distrazione umana non sono contemplate in quello che fanno le imprese ma a quello dedicheremo tutta l'attenzione del caso".