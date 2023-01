Limite di velocità a 30 km all'ora in 5 nuove zone a Firenze

Sicurezza stradale, il Comune di Firenze approva cinque nuove zone con il limite dei 30 chilometri orari a Coverciano, Campo di Marte, San Bartolo a Cintoia, Soffiano e Statuto, ampliando inoltre quella di via di Ripoli. A darne notizia è Palazzo Vecchio. Previste dal Codice della strada, a Firenze sono 12 le 'zone 30' già istituite: oltre a quelle in centro e nel parco delle Cascine, sono nell'area del Villaggio Forlanini, a Brozzi, Castello, Poggetto, Cure, Gavinana, Galluzzo e Podestà.

Le nuove disposizioni sono state varate nell'ultima seduta del 2022 della giunta comunale. "Con questa delibera - spiega l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - diamo una risposta ai numerosi residenti che ci chiedono interventi per ridurre la velocità e in generale per migliorare la sicurezza stradale", inoltre "si aggiunge, grazie alla diminuzione della fase di accelerazione dei veicoli, anche la riduzione di immissione di inquinanti".

Nel dettaglio, le 5 nuove 'zone 30' sono: 2 nel Quartiere 2, a Coverciano e Campo di Marte, interessando le strade comprese nel perimetro via Lungo l'Affrico-viale Duse-viale Verga-via del Gignoro-ferrovia (esclusi) e all'interno dell'area delimitata da piazza delle Cure-viale dei Mille-viale Volta-viale Righi-viale Ojetti-viale De Amicis-viale Cialdini-viale Paoli (esclusi). Nel Qartiere 4 altre 2: a Soffiano all'interno del perimetro composto da viale Talenti-piazza Batoni-via del Sansovino-via del Pignoncino-via Giovanni della Casa-via Pisana (inclusa)-via di Soffiano (inclusa)-via Piero di Cosimo (inclusa)-via Arnoldi (inclusa)-via del Filarete (inclusa)-via degli Arcipressi (inclusa)-via Giovanni da Milano (inclusa)-viale Nenni-via Foggini; a San Bartolo a Cintoia l'area interessata ricade all'interno di via Canova-viale Etruria-il Viadotto dell'Indiano-via Simone Martini (esclusi). Nel Quartiere 5 l'area di Statuto, per la precisione la zona compresa fra via Vittorio Emanuele II-via XX Settembre-piazza della Costituzione-via Cosseria-la ferrovia-via Mariti. Per l'ampliamento di quella di via di Ripoli si tratta delle strade fino a via Coluccio Salutati (esclusa) e viale Giannotti (escluso).