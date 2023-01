Tornano a Milano le Befane in moto, doni ai bimbi ricoverati

Dopo due anni di stop a causa del Covid, è tornata per la 54ma edizione la motobefana benefica. In oltre 5mila motociclisti si sono trovati nel piazzale davanti a San Siro per consegnare i regali ai bambini ospiti del Piccolo Cottolengo Don Orione e a quelli dell'l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

Un corteo colorato e festoso, con diversi babbi natale in versione bikers. per scortare la befana nel suo lavoro.

Al Policlinico San Donato, invece, quattro befane in sella alle loro moto sono ritornate, come ogni anno, a fare visita ai bimbi ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica, portando in dono le tradizionali calze colorate, ricche di sorprese, comprese morbidissime tutine per i più piccoli.

L'evento è stato organizzato da Motoclub VRR, in collaborazione con GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato. Grazie alla piattaforma Zoom i piccoli hanno potuto seguire dalla loro stanza le befane - motociclisti provenienti da diversi circoli motoristici della Lombardia- fino all'arrivo sotto le loro finestre.

"Siamo molti felici di essere riusciti ad organizzare anche quest'anno, con la GSD Foundation, l'evento di solidarietà 'Motobefana' - ha dichiarato Daniele Ursetta, presidente dell'Associazione Motoclub VRR -.Speriamo che, oltre alle sorprese nelle calze, i bimbi abbiano trovato, un po' di conforto nel loro ricovero, che immaginiamo tanto più duro durante le feste natalizie, il periodo dell'anno che per loro dovrebbe invece essere il più bello"