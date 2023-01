Dakar: auto, 6/a tappa a al-Attiyah, L.Benavides vince nelle moto

Il qatariota Nasser al-Attiyah su Toyota ha vinto la 6/a tappa della Dakar 2023 ed è il chiaro favorito per la vittoria finale dopo il ritiro del suo diretto inseguitore, il francese Stéphane Peterhansel (Audi ibrida), detentore del record di vittorie nella manifestazione (14 titoli tra auto e moto). Peterhansel è rimasto vittima di un incidente al km 212 e il suo copilota, Edouard Boulanger, ha subito un infortunio alla schiena ed è stato evacuato in elicottero in un ospedale locale. Anche Carlos Sainz ha avuto un incidente, sempre al km 212, che ha comportato vari danni alla sua Audi ibrida e ha dovuto attendere a lungo per le riparazioni alla vettura.

Al volante della sua Toyota, il campione uscente ha fatto segnare il miglior tempo della speciale di 358 km tra Hail e Riyadh (918 km compresi i trasferimenti), accorciata di 100 km a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute questa settimana sull'Arabia Saudita.

Nella classifica generale provvisoria, Henk Lategan (Toyota) occupa il secondo posto, a 1 h 06 min dal qatariota. Il brasiliano Lucas Moraes (Overdrive) è terzo (1 h 13 min).



Nelle moto la vittoria della 6/a tappa è andata all'argentino Luciano Benavides (Husqvarna) davanti al suo compagno di squadra, Skyler Howes che ha incrementato il suo vantaggio in testa alla classifica generale provvisoria. L'australiano Toby Price (KTM) ha chiuso al terzo posto. In classifica generale provvisoria Skyler Howes consolida il suo vantaggio sui diretti inseguitori, Toby Price (3 min 31 sec) e Kevin Benavides (7 min 01 sec).