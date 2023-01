Alla scoperta di Jeep Avenger con una serie web

Una serie web racconta la nuova Jeep Avenger. Con tre episodi distinti, la cui pubblicazione è iniziata lo scoro autunno e terminata pochi giorni fa sul canale YouTube di Jeep Italia, il primo Suv full-electric del marchio è raccontato attraverso le storie di 'Concentrated Freedom', una serie digitale interamente dedicata ad Avenger.

Creati da Lunartic Productions, gli episodi vedono la partecipazione di alcuni famosi influencer che sveleranno le caratteristiche di Jeep Avenger in maniera originale e divertente. Nel corso dei tre episodi, Rabea Schif, presentatrice tedesca, consulente creativa ed esperta di moda, accompagna gli influencer in un'avventura all'insegna della musica, della libertà e del divertimento.

Il primo episodio, 'Move', si svolge sull'affascinante sfondo delle Dolomiti e ha inizio in due ambienti distinti ma connessi.

Nella prima scena Leonardo Fioravanti, uno dei surfisti più talentuosi d'Europa e amante della natura, selezionato per rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo, è entusiasta del viaggio a bordo della Jeep. Nel contempo, l'episodio presenta al pubblico Rabea che, al volante della nuova Jeep Avenger, raggiunge Leonardo.

Nel secondo episodio, intitolato 'Create', Rabea Schif esplora le strade che circondano il Lago di Garda con l'influencer Sofia de Moser Leitão, artista eccentrica e innovativa, il cui lavoro in ceramica è diventato virale online.

I colori vivaci del lavoro dell'artista e le ispirazioni trovate nella sua ceramica diventano una metafora delle possibilità offerte dalla Jeep Avenger per personalizzare il veicolo.

Il terzo e ultimo episodio, vede invece protagonista l'artista e modello francese Nicolas Simões che si unisce a Rabea Schif nell'ultima tappa del viaggio. Appassionato di viaggi e fotografia, Nicolas presenta al pubblico le capacità della Jeep Avenger, un Suv 100% Jeep, senza compromessi e a zero emissioni grazie alla sua motorizzazione completamente elettrica. Le strade panoramiche delle Dolomiti diventano lo scenario ideale per testare alcune delle modalità Selec-Terrain di Avenger.