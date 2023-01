Per secondo anno consecutivo Jeep 4xe Lev più venduti

L'anno appena terminato ha ribadito il successo della gamma 4xe di Jeep. Il marchio ha infatti nuovamente conquistato, come già nel 2021, la leadership del mercato italiano 'alla spina', ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota del 16,3% tra tutti i modelli Lev, in crescita di cinque punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Nel 2022, la quota di Jeep nel comparto Lev è stata stabilmente sopra il 15%, con picchi superiori al 20%. Tradotto in pratica, un Suv Jeep 4xe è la scelta di un automobilista italiano su cinque nel mercato a basse emissioni. Questo successo porta la firma dei Suv costruiti in Italia Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, oltre che di Wrangler, cui presto si affiancherà Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del Suv, per la prima volta in versione Plug-In Hybrid.

Jeep Compass, in particolar modo, è la numero uno del mercato autovetture Lev e nel segmento C-Suv primeggia con una quota del 23%. Renegade è seconda e domina nel segmento B-Suv con una quota del 52%.