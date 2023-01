Benzina: a Napoli oltre 2 euro, pompe bianche offrono ribasso

Benzina e diesel oltre i due euro anche a Napoli dove a scegliere di limitare l'aumento sono solo le cosiddette 'pompe bianche' che non fanno parte delle compagnie di distribuzione di carburante più note.

Tra i distributori più cari quelli in centro città, sempre meno numerosi, che puntano sul traffico locale e propongono, come una al Corso Vittorio Emanuele, 2,199 euro per un litro di Super.

Il diesel in citta' viene a volte venduto a prezzi piu cari della super mentre su altri display esposti all'ingresso delle piazzole i prezzi si equiparano: 1,999 ad un distributore di via Forio, appena un centesimo al di sotto della soglia psicologica dei due euro.

"I prezzi si aggiornano di continuo - ha detto all'ANSA un gestore di via Marina - e ogni giorno ci tocca spiegare i motivi dell'aumento ai nostri clienti, che proprio non hanno gradito - aggiunge ironicamente - il 'regalo' di inizio anno".