Auto: Pichetto, futuro elettrico con flessibilità normativa

"Fermo restando che il futuro della mobilità sarà il superamento degli attuali motori e del carburante fossile, nel breve termine siamo convinti che serva una flessibilità normativa che deve accompagnare il sistema della produzione e la scelta del settore automotive". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin intervistato dalla trasmissione Zapping su Rai radio1, sul futuro dell'elettriciazione dell'industria dell'auto. "Oggi l'Italia - ha proseguito - è in grado di fornire carburante sintetico, non inquinante. Bisogna accompagnare il cambiamento del sistema produttivo in cui ci sono 300mila persone occupate e un milione di persone con tutto indotto".