Bugatti Bolide diventa in scala con Lego Technic

Grazie alla collaborazione tra Lego Group e Bugatti, iniziata con la Chiron nel 2018, è stata realizzata una riproduzione in scala della Bugatti Bolide Lego Technic, che è già disponibile presso i rivenditori ufficiali.

Il modellino, realizzato mediante l'utilizzo di 905 pezzi, misura 8 cm di altezza, 31 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza, ed è impreziosito da dettagli particolarmente affascinanti per chi apprezza questo genere di realizzazioni come le porte con apertura a forbice, i cerchi aerodinamici con pneumatici dalla spalla bassa, l'abitacolo completo nei dettagli con tanto di volante girevole e il motore W16 dai pistoni mobili. La colorazione in nero e giallo è un omaggio ai colori preferiti del fondatore dell'azienda, Ettore Bugatti.

Wiebke Ståhl, amministratore delegato di Bugatti International, ha dichiarato: "Il modello LEGO Technic della Bugatti Bolide è l'espressione di una perfetta partnership tra i nostri marchi".