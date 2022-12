Pichetto: non solo elettrico, anche idrogeno e biocarburanti

Nelle politiche di decarbonizzazione in attuazione dell'Accordo di Parigi, dell'Agenda 2030 e del Fit for 55 della Ue "non possiamo puntare solo sullo sviluppo e l'implementazione dell'elettrico, ma dobbiamo puntare anche sulla filiera produttiva dell'idrogeno e sulla sostituzione dei vecchi combustibili con i biocarburanti. E lo stesso discorso vale anche nel negoziato europeo sugli imballaggi: non possiamo accettare una preferenza assoluta verso i prodotti riutilizzabili, attraverso obiettivi molto elevati di riutilizzo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza ecologica, Gilberto Pichetto, rispondendo alle interrogazioni in Commissione Ambiente del Senato. "Queste disposizioni - ha aggiunto Pichetto - possono avere l'effetto controproducente di minare i sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio esistenti, di vanificare gli investimenti già effettuati o di bloccare quelli previsti, anche con i finanziamenti dell'UE, di ostacolare l'innovazione, di imporre un notevole costo di adattamento o di provocare la chiusura di aziende e innalzare di conseguenza la disoccupazione".