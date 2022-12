Svelate le date del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023

Dal 19 al 21 maggio 2023 torna il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, organizzato da BMW Group Classic con la collaborazione dell'hotel di lusso da cui prende il nome l'evento.

Le auto più spettacolari delle rispettive epoche si sfideranno ancora una volta in esclusive classi di competizione per gli ambiti premi. Il più prestigioso di tutti è il Trofeo BMW Group, assegnato dalla giuria al vincitore assoluto del Concorso d'Eleganza. In vista del concorso, il comitato selezionatore invita i proprietari di eccezionali auto d'epoca ad iscriversi all'evento. BMW Group Classic è lieto di annunciare che l'appuntamento aperto al pubblico del Concorso d'Eleganza Villa d'Este a Villa Erba - sospeso a causa della pandemia di coronavirus - tornerà in programma nel 2023.

Anche il formato dell'evento Amici & Automobili - Wheels & Weisswürscht, noto a molti per le sue radici a Monaco e adattato per la prima volta quest'anno per il Concorso d'Eleganza, farà parte del weekend del festival nel 2023. Questo incontro consolidato per gli appassionati di auto tornerà sul Lago di Como sabato 20 maggio e darà un caloroso benvenuto ai modelli di tutte le marche portati da club e comunità automobilistiche di tutto il mondo.