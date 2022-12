Bentley Flying Spur Hybrid by The Sourge

Una Bentley Flying Spur Hybrid speciale, realizzata in collaborazione con The Sourge, è stata svelata a Miami, nel corso della settimana dedicata all'Art Basel.

La vettura è frutto di una sinergia con il produttore di sneakers The Sourge, che si è evoluta dopo la realizzazione di 10 paia di scarpe in tiratura limitata ispirate da una visita al reparto Mulliner di Bentley, quello dedicato alle personalizzazioni.

La Flying Spur Hybrid by The Sourge presenta una verniciatura bicolore antracite su antracite satinato, con elementi in bronzo che spiccano nella parte bassa della carrozzeria. Inoltre, vede la sostituzione delle cromature con elementi in nero lucido. Un trattamento specifico è stato rivolto anche ai cerchi da 22 pollici.

Non mancano badge esterni e finiture interne con il tipico logo di The Sourgeon, quindi con il teschio, presenti sulla plancia, sui pannelli porta, e sui rivestimenti dei sontuosi sedili della berlina inglese.

Sotto pelle la Bentley in questione presenta una power-unit ibrida composta da un V6 da 2,9 litri accoppiato ad una potente componente elettrica. Si tratta di un cuore elettrificato che porta il brand verso la transizione ecologica.