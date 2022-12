Maserati Formula E, reveal pubblico 6 dicembre a Modena

Maserati da appuntamento ai suoi dipendenti, alle autorità e ai cittadini di Modena, oltre che al vasto mondo degli appassionati del Tridente e della sua tradizione nelle competizioni, per il reveal della monoposto di Formula E con cui parteciperà alla stagione 9 del Campionato del Mondo ABB Fia.

Maserati svelerà il nome e la livrea della vettura domani 6 dicembre in piazza Grande a Modena alle ore 18.30 in un evento aperto al pubblico. Una location che s'identifica con il cuore pulsante della città e della Motor Valley e che è stata scelta per rendere omaggio al rapporto che lega la città e la Casa del Tidente da oltre 80 anni e per celebrare il primo brand italiano a debuttare in Formula E.