Formula E: DS presenta la E-Tense FE23

E' stata presentata un'altra delle protagoniste del campionato di Formula E 2023, la DS E-Tense FE23. L'elettrica di terza generazione che si contraddistingue per la classica livrea nera ed oro del Brand transalpino.

Sviluppata da DS Performance, la divisione sportiva di DS Automobiles, la DS E-Tense FE23 sarà gestita dal team DS Penske, e sarà guidata dal campione del mondo in carica di Formula E, Stoffe Vandoorne, e Jean-Eric Vergneª: l'unico pilota nella storia della Formula E ad aver vinto il titolo in più di un'occasione.

La FE23 presenta cambiamenti significativi rispetto alla vettura precedente. Le monoposto Gen3 sonopiù veloci e 60 kg più leggere delle Gen2. Oltre il 40% dell'energia utilizzata in una gara proviene dalla rigenerazione che si attiva in frenata.

L'intento di DS è quello di tornare alla vittoria dopo i due titoli piloti e costruttori conquistati nel 2019 e nel 2020, visto che la Formula E rappresenta una vetrina fondamentale per il Brand che produrrà auto 100% elettriche dal 2024.