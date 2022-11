Mini, lo store di Roma si rinnova

Il Mini Urban Store di via Barberini a Roma si rinnova e festeggia con una settimana di eventi culturali e di intrattenimento. Per l'occasione i vertici del marchio si sono radunati nella Capitale e hanno fatto il punto sulla strategia che proprio qui vede uno dei suoi mercati più importanti: dal 2003 a oggi, ben 28mila Mini sono state vendute a Roma, portandola ai vertici mondiali. L'accoglienza tanto calorosa ha spinto il Gruppo ad aprire nel 2014 un pop up store, che si è poi evoluto negli anni fino a diventare il Mini Roma Urban Store nel 2016, ora rinnovato per offrire - come ricorda Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - un luogo dove il cliente 'costruire' la Mini dei suoi sogni, 'vederla' grazie alle tecnologie utilizzate e immergersi nel mondo di una vettura che ha fatto storia.

Nello store è stato presentato anche il concept cabriolet della Mini elettrica: vettura non in produzione, ma a gran voce richiesta dagli appassionati.

"Big Love for the People, Big Love for the Planet" è il claim che accompagna la strategia di Mini che, come marchio del Gruppo Bmw, abbraccia l'impegno nel processo di evoluzione e trasformazione della tecnologia verso standard di sostenibilità circolare, tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto: dalla scelta di energia pulita per gli impianti di fabbricazione a quella delle materie prime e di tutta la catena di approvvigionamento, dalla produzione fino allo smaltimento completo del prodotto.

"Il mondo in cui viviamo - ha detto durante la serata Stefanie Wurst, Head of MINI - sta assistendo alla più forte ondata di crescita urbana della storia. Mini sta fornendo le risposte alle domande sulla mobilità urbana di domani e su come migliorare la vita in città". Per questo è fondamentale, ha aggiunto, "coinvolgere il marchio, il prodotto e, soprattutto, i punti di contatto e le esperienze dei nostri clienti".

I festeggiamenti per l'inaugurazione del rinnovato Mini Urban Store proseguiranno fino al 2 dicembre con appuntamenti serali che coinvolgeranno anche il Bmw Urban Store di via Barberini a Roma.