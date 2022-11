Aston Martin 001 Minami Aoyama, villa ultralusso a Tokyo

Inaugurata a Tokyo quella che nel continente asiatico è la prima abitazione 'Designed by Aston Martin' nata dalla partnership tra la Casa di Gaydon e lo specialista nipponico di costruzioni residenziali di lusso Vibroa.



Dopo le operazioni varate nel Stati Uniti a Miami, tra cui la proprietà privata Sylvan Rock e le esclusive Aston Martin Residences a Miami (ora esaurite al 97% prima dell'apertura programmata per l'estate 2023) questo programma di diversificazione di grande successo prosegue con la progettazione e la costruzione della № 001 Minami Aoyama, una splendida villa privata nell'area altamente ricercata di Omotesando fra Shibuya e Minato a Tokyo.

"Mentre Aston Martin cresce in Giappone - ha detto Greg Adams, regional president per Giappone e Corea del Sud - siamo entusiasti di aver trovato modi innovativi per far vivere in altri ambiti il nostro marchio ultra-lusso ed essere così più vicini ai consumatori locali. Siamo lieti di lavorare con Vibroa, contribuendo a creare quella che crediamo sia una casa perfetta per un proprietario di Aston Martin, con elementi di design ispirati al nostro portafoglio mozzafiato di auto ultra-lusso e ad alte prestazioni".

La casa, che esternamente richiama le forme iper-tecnologiche di una galleria del vento automobilistica, fa del garage e dei 'gioielli' che vi sono contenuti un elemento di spicco della facciata. Non mancano la terrazza sul tetto e la vista mozzafiato su Tokyo. Lavorando con un architetto locale, i designer di Aston Martin - che sono anche responsabili dello stile degli interni della proprietà e dei mobili - hanno realizzato una casa di quattro piani che prevede cantina dei vini, home cinema, palestra e spa privata. La proprietà è già stata venduta a un acquirente privato e il completamento è previsto per il novembre 2023.