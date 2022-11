A Dacia un oro alla Nuit du Commerce Connecté

Un oro per Dacia che alla Nuit du Commerce Connecté che riceve un riconoscimento nella categoria retailer innovativo. All'evento, considerato una sorta di cerimonia degli Oscar del retail, vengono premiate le migliori innovazioni dell'anno nelle categorie 'fornitore innovativo', 'retailer innovativo' e 'miglior collaborazione fornitore/retailer'.

Proprio in questo contesto Dacia ha ricevuto l'oro per la categoria 'Retailer innovativo' e per la App di realtà aumentata Dacia AR. Questa categoria premia le reti di marchi, i commercianti indipendenti e i brand che hanno realizzato una o più soluzioni connesse offrendo un reale vantaggio ai clienti o al loro fatturato.

La App in questione è quella che sostiene il lancio dei veicoli che recano la nuova identità del marchio Dacia. Consente di vedere i veicoli della gamma Dacia ovunque, fino a una scala 1:1 e persino di entrarci dentro. La rete di concessionari può così utilizzarla per mostrare i veicoli in modo inedito, presentando ai clienti anche i modelli non presenti fisicamente nello showroom. Su Dacia AR sono disponibili tutte le Dacia, in tutti i colori e compresa la concept car Manifesto.

"Sono molto orgoglioso - ha commentato Thomas Brient, direttore efficacia vendite e marketing di Dacia - di aver ricevuto questo premio. La nostra App di realtà aumentata, punto di incontro tra il mondo fisico e quello digitale, è in linea con i valori di Dacia: semplice, efficiente ed essenziale. La giuria, composta da dirigenti di grandi insegne commerciali, ha particolarmente apprezzato la velocità di sviluppo e il costo molto contenuto della soluzione. Non ci fermeremo qui e stiamo già cominciando a offrire ai nostri concessionari una nuova App di realtà aumentata che consentirà loro di configurare i nuovi showroom Dacia in modo semplicissimo usando lo smartphone".