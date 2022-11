Auto: Formula Sae Italy, XVIII edizione dal 12 al 16 luglio

Sono state ufficialmente pubblicate oggi le date 2023 di Formula Sae Italy, la competizione tecnicosportiva internazionale aperta, come evento educational, alla partecipazione dei team di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, quest'anno alla sua XVIII edizione. Lo rende noto l'Anfia. La manifestazione - esperienza altamente formativa per gli aspiranti ingegneri di domani, messi alla prova anche a livello di capacità organizzative e di gestione del tempo, di team-working e di illustrazione dettagliata delle scelte tecniche della squadra e del progetto nel suo insieme, dal punto di vista del business plan e della sostenibilità economica - conferma il format interamente in presenza e si svolgerà dal 12 al 16 luglio presso l'Autodromo R. Paletti di Varano de' Melegari (Parma) - partner dell'iniziativa insieme a Sae International.

Le principali novità del 2023: la Classe 1C potrà comprendere anche vetture ibride non plugin. Inoltre, entro la fine del 2022, verrà pubblicato il regolamento ufficiale aggiornato dell'evento, rivisto in alcune parti per agevolare la partecipazione degli studenti che si misurano anche con altre formula student europee. Il Business Presentation Event seguirà le linee guida del 2022.