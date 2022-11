Luceverde 2.0: infomobilità ACI con intelligenza artificiale

Si evolve il network di infomobilità Luceverde dell'Automobile Club d'Italia, per offrire maggiore sicurezza a chi viaggia attraverso nuovi servizi. "Luceverde è uno strumento strategico per l'efficientamento degli spostamenti, la mobilità sicura e la salvaguardia ambientale - dichiara il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani - e garantisce qualità, attendibilità e puntualità delle informazioni con il know how dell'ACI che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo dell'infomobilità in Italia".

Tra le novità di Luceverde 2.0 c'è il notiziario personalizzato, che sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire notifiche sul percorso elaborato, e l'interazione vocale touchless con i dispositivi mobili. Presenti anche l'integrazione con Apple Car Play ed Android Auto, e la ricerca georeferenziata per le colonnine di ricarica, i parcheggi e le stazioni di rifornimento.

Inoltre, grazie ad un form aggiornato, è stata resa più celere l'adesione al sistema di infomobilità per le emittenti radiofoniche e le amministrazioni locali. Attualmente, Luceverde gestisce notizie ed aggiornamenti sulla viabilità urbana di 28 città tramite 520 notiziari trasmessi ogni giorno da oltre 160 radio locali aderenti al circuito. Ma è anche un sistema online che sfrutta app, siti, canali social, e web radio. Non manca, infine, un contact center che risponde al numero verde 800.18.34.34.

"L'obiettivo è quello di sfruttare al massimo le tecnologie più innovative per rendere più semplici e sicuri gli spostamenti dei cittadini - afferma Geronimo La Russa, Presidente di ACI Infomobility - evitando ogni tipo di distrazione alla guida.

Grazie alle nuove funzionalità sviluppate, le informazioni e i servizi erogati sono oggi accessibili con un semplice comando vocale, in auto come a casa".