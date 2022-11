Giornata vittime strada, polstrada Perugia incontra gli studenti

La sezione della polizia stradale di Perugia, nell'ambito delle iniziative poste in campo per la "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", ha incontrato gli studenti di alcune classi quarte e quinte - circa 90 studenti con i rispettivi insegnanti - dell'Istituto di istruzione superiore Cavour-Marconi-Pascal, sede di Madonna Alta, per sensibilizzarli e informarli in merito ai rischi connessi a una condotta scorretta e distratta alla guida.

Durante la lezione, i poliziotti, dopo aver ricordato agli studenti le numerose vittime degli incidenti stradali, hanno spiegato ai giovani presenti - tra cui molti neopatentati - gli effetti che l'utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope producono sui riflessi e sulla guida dei veicoli.

Gli agenti hanno quindi invitato i ragazzi a riflettere sui pericoli - per sé e per gli altri - che una condotta sconsiderata può provocare, oltre alle relative conseguenze, sia amministrative che penali. Tra gli argomenti trattati, anche quello relativo al pericolo di distrarsi mentre si guida, soprattutto per lo smodato uso di smartphone.

L'incontro, durato l'intera mattinata, ha suscitato grande interesse nei ragazzi che hanno rivolto numerose domande ai relatori presenti, anche relativamente al funzionamento degli apparecchi di rilevazione della velocità e a quelli utilizzati per verificare lo stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Gli studenti - spiega la questura - hanno dimostrato di essere molto incuriositi dall'argomento, segno che l'attività di prevenzione, costantemente portato avanti dalla polizia di Stato sta portando i suoi frutti, nella speranza che questo possa servire ad innalzare i livelli di sicurezza sulle strade e a diminuire il numero degli incidenti stradali che, nella provincia di Perugia, nell'ultimo anno, sono stati 825, di cui 12 con esiti mortali e 281 con feriti. Anche in questo weekend gli agenti della sezione della polizia stradale di Perugia saranno impegnati con una task-force sulle strade del capoluogo perugino, finalizzata ad un mirato servizio operativo di prevenzione e contrasto alle stragi del sabato sera.