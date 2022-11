Lamborghini: richiamo proattivo per la Countach LPI 800-4

Recentemente, secondo quanto riportato da Car and Driver, in Qatar una Lamborghini Countach LPI 800-4 - riprososizione in chiave moderna di un modello iconico della Casa del Toro - avrebbe avuto un problema con uno dei 4 pannelli della copertura in vetro del motore. Infatti, quest'ultimo si sarebbe separato dall'auto mentre era in movimento. A seguito di questo episodio, la Casa del Toro ha avviato un'indagine dalla quale avrebbe riscontrato una problematica nella procedura d'incollaggio ascrivibile al fornitore, con la possibilità di un distaccamento dei pannelli dalla loro sede.

Per scongiurare questa eventualità, Lamborghini, pur non sapendo con certezza se altri esemplari, oltre a quello del Qatar, avrebbero potuto incorrere nella medesima problematica, ha optato per un richiamo proattivo del modello su tutti i mercati.

Dopo un'ispezione, se necessario, i pannelli verranno sostituiti. La procedura non interesserà le Countach costruite ad ottobre, in quanto la Casa, già consapevole della problematica, per aver ricevuto la segnalazione dell'esemplare in Qatar il giorno 10 dello stesso mese, aveva risolto l'inconveniente con tempestività.