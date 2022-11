Lynk & Co arriva a Milano per cambiare le regole

La visione di una nuova mobilità anche in Italia e firmata Lynk & Co, dopo Roma, è approdata anche a Milano con un vero e proprio club. La nuova location è dedicata tanto ai soci che a tutti coloro che cercano una mobilità diversa da quella tradizionale e che guarda al futuro dell'automotive e del lifestyle attorno al mondo delle quattro ruote. La scelta del civico 6 di corso Venezia, una delle strade più eleganti all'interno del quadrilatero della moda e a pochi passi da piazza San Babila, è legata all'obiettivo di Lynk & Co di inserirsi meglio nella città del design e della moda. Gli interni del club sono stati creati da un interior designer che ha allestito luci, arredamento e gli stessi muri per accogliere le persone con lo stile internazionale di Lynk & Co.

"Siamo felici che l'Italia si sia interessata alla nostra idea di mobilità - ha commentato Alain Visser, Ceo di Lynk & Co - e aprire a Milano vuol dire coinvolgere una comunità sensibile alle novità, alla bellezza e all'efficienza. Il nostro club non vede l'ora di canalizzare queste energie e divenire il polo d'incontro di nuove idee che abbiano al centro la sostenibilità".

Lo spazio è stato concepito come un centro di aggregazione dove la community di Lynk & Co e le persone che ancora non ne fanno parte possano condividere le loro idee, magari bevendo un caffè o ascoltando un concerto dal vivo.